Погода в месте поисков пропавших туристов в Сочи позволяет использовать вертолеты

На заседании оперативного штаба в поселке Красная поляна мэр Сочи Алексей Копайгородский поставил задачу направить на поиски пропавшей туристической группы всю имеющуюся технику.

- Все, что есть, направить в район поисков, наша основная задача-их найти. Тем более, что погодные условия пока позволяют вести поиски всеми средствами, включая вертолеты,- сказал мэр Сочи.

Как ранее сообщалось, группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины.

Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - 20 и 21 года. Остальные участники - несовершеннолетние - от 9 до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов . в течение уже более суток о них нет никаких известий.

В поисках задействованы 150 человек, вездеходы и вертолет.