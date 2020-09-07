Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 7 сентября увеличилось на 91

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 7 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердился 91 новый случай заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 87 лет.

- В Краснодаре заболело 37 человек, в Новороссийске – шесть. По пять заболевших в Туапсинском и Красноармейском районах, по четыре – в Сочи, Калининском, Белореченском, Абинском районах. По три случая зафиксировано в Мостовском, Лабинском и Крыловском районах. По два – в Темрюкском и Выселковском. По одному заболевшему в Армавире, Крымском, Славянском, Отрадненском, Новопокровском, Кавказском, Усть-Лабинском, Белоглинском и Ейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди заболевших шестеро детей. Пять несовершеннолетних в возрасте от двух до 17 лет заразились в Краснодаре и один семимесячный ребенок в Новороссийске.

В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 38 пациентов, еще пять – на ЭКМО.