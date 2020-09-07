К поискам пропавших туристов в горах под Сочи подключились росгвардейцы

Фото Росгвардии

К поискам пропавшей в горах под Сочи группы туристов подключились и сотрудники Росгвардии.

- Сотрудники ОМОН г. Сочи Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и военнослужащие Южного округа Росгвардии привлечены к поискам пропавшей в горах группы туристов из 11 человек,- сообщает управление Росгвардии по краю.

В поисках туристической группы в районе горного массива Роза Пик с раннего утра 7 сентября принимают участие более 150 человек, вертолет и вездеходы. На данный момент туристов обнаружить не удается.