Потерявшуюся в горах под Сочи группу туристов обнаружили и вскоре заберут вертолетом

Фото мэрии Сочи

Участники туристической группы, поиски которой велись в горах под Сочи, вышли на связь с представителями оперативного штаба около 11 часов 7 сентября.

- Они вышли с нами на связь. Самое главное, что все живы и здоровы. В горах был сильный туман и они сбились с дороги. Мы с ними разговаривали, успокоили их. Сейчас устанавливается точное местонахождение группы и в самое ближайшее время мы их заберем,-сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По данным МЧС, состояние здоровья туристов удовлетворительное.

- К месту нахождения группы, гора Ацишхо, выдвинулись спасатели Кубань-СПАС и Конно-кинологического центра МЧС России. До ближайшего населённого пункта (п. Красная Поляна) 8 км. Рассматривается вопрос применения вертолёта Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Группа находится на высоте около 2000м. над уровнем моря,- сообщает ГУ МЧС по краю.

В окрестностях Сочи с раннего утра сотни спасателей, вертолеты и вездеходы вели поиски туристической группы из Твери, переставшей выходить на связь со вчерашнего дня. В составе группы находятся 8 детей и трое взрослых.