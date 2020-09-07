Запрет на посещение лесов на Кубани продлен до 25 сентября

Фото ГУ МЧС по краю

На большей части территории края по-прежнему сохраняется жаркая погода с засухой, и наблюдается засуха.

Поэтому запрет на посещение лесов решением регионального Министерства природных ресурсов продлен с 5 по 25 сентября. В лесные массивы запрещено въезжать на автомобилях и жечь костры. За соблюдением этих норм будут следить лесные инспекторы. Для нарушителей законодательством предусмотрены штрафы.

Такие меры принимаются в крае вовсе не ради обычной формальности. По данным регионального управления МЧС, с начала 2020 года зарегистрировано 130 природных пожаров.

- В подавляющем большинстве случаев причина возгораний в лесах-человеческий фактор,- сообщает ведомство.