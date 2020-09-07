Вениамин Кондратьев: Медицина Краснодарского края готова к удержанию стабильной эпидобстановки

Вениамин Кондратьев рассказал о текущей эпидобстановке в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о готовности медицины Краснодарского края удержать стабильную эпидобстановку. Текущую ситуацию он назвал контролируемой.

- Медицина края максимально готова к осенне-зимнему периоду и удержанию стабильной эпидобстановки. Сохранен коечный фонд — развернуто 4289 коек. При необходимости мы готовы увеличить до 6 тысяч мест. Что касается аппаратов ИВЛ, их в крае достаточно: свободными остаются более 80%, - заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал о том, что в этом году из-за коронавируса на месяц раньше срока началась вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно будет бесплатно не только в поликлиниках, но и в мобильных передвижных пунктах.

Текущую эпидситуацию обсуждают в администрации Краснодарского края на планерном совещании.

Вениамин Кондратьев заявил, что не видит предпосылок для введения нового карантина.