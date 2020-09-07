Детей, потерявшихся в горах Сочи, готовы принять в больнице Красной Поляны

В городской больнице №8 Сочи, которая находится в поселке Красная Поляна, готовы принять детей, потерявшихся в горах накануне.

- Мы готовы принимать детей, которые потерялись в горах близ Красной Поляны. Есть вероятность, что их привезут к нам на осмотр после ночи, проведенной в горах, - рассказала «КП-Кубань» главврач больницы Марина Бралюк.

Напомним, что группа из 11 туристов из Твери, среди которых восемь детей, заблудилась в горах Сочи в районе хребта Ачишхо 6 сентября. Они не были зарегистрированы в МЧС и сбились с тропы. Утром 7 сентября группе удалось выйти на связь. Сейчас к ним направляются спасатели, по предварительным данным все живы и здоровы.