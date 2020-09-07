5 лет тюрьмы на Кубани получила директор школы за начисление фиктивных зарплат мнимым сотрудникам

Фото прокуратуры КК

В Горячем Ключе перед судом предстала бывшая директриса местной школы №4. Женщина обвиняется сразу в десятке эпизодов мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Директор фактически превратила свою работу в доходный бизнес.

В течение нескольких лет женщина фиктивно устраивала на должности в школе людей, которые на самом деле никакой работы не выполняли. Тем не менее всем им выплачивали на банковские карты не только зарплату, но даже и премии. Все это абсолютно не мешало ей быть еще и депутатом местного органа самоуправления.

Деньгами же , поступавшими на эти карты, распоряжалась сама директриса. Таким способом ей удалось поправить свое финансовое положение на более чем более 10 миллионов рублей. Все это вскрылось в ходе проведения прокурорской проверки. Все эпизоды задокументированы сотрудниками УФСБ России по региону. Расследование уголовного дела проведено территориальным отделом СКР.

- В судебном заседании подсудимая вину признала частично. Суд, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых ей деяний и наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях на срок 3 года. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.