Дети найдены. Потерявшихся туристов из Твери сняли с горы в Сочи на вертолете

Дети найдены

В Краснодарском крае продолжается спасательная операция. С горы Ачишко в Сочи эвакуируют потерявшихся 6 сентября туристов из Твери, среди которых восемь детей.

- Группа детей обнаружена в районе горы Ачишхо, их эвакуировали вертолетом, - сообщил "КП" - Кубань" сотрудник кавказкого заповедника. - Мы принимали самое активное участие в поиске. Например, одна из групп работала на маршруте по долине реки Ачипсе.

К слову, из-за того, что маршрут не был зарегистрирован старшими группы, найти туристов не удавалось. Более того, спасательная операция могла продолжаться бесконечно, если бы один из детей, 15-летний Саша Е. сам не дозвонился родителям и спасателям.

- Сейчас все дети находятся под присмотром медиков, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

Известно, что уходя в горы, тургруппа не взяла с собой никаких запасов еды. Они планировали горную прогулку не больше чем на 4 часа. Однако вечерний променад затянулся чуть меньше, чем на сутки. Пока дети ждали спасателей, "Комсомолке" удалось дозвониться до них.

- Все 8 детей доставлены в хорошем состоянии здоровья, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Оказана первая помощь, просто поговорить, успокоить и согреть. Дети не в больнице, так как у них нет никаких патологических состояний. Но мы будем продолжать за ними медицинское наблюдение, - сообщила Марина Бралюк, главный врач городской больницы №8 в Красной Поляне.

Следственный комитет уже начал проверку по факту. Известно, что в ответственность за детей нес Сергей Удалов, тренер по лыжам из Твери. Ему 36 лет.