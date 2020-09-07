Вениамин Кондратьев: Отказаться от измерения температуры на входах в школы мы не можем

Вениамин Кондратьев поручил увеличить количество людей, измеряющих температуру на входах в школы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на планерном совещании в понедельник прокомментировал очереди на входах в школы, возникшие из-за контроля температуры учеников.

- Мы договаривались, что каждый день на входе детям будут измерять температуру. Однако это привело к очередям. Значит, будем увеличивать количество людей, проводящих термометрию. Это важная составляющая, отказаться от которой мы не можем, речь идет о здоровье наших детей, - заявил Вениамин Кондратьев.

1 сентября школы Краснодарского края снова открыли свои двери. Расписание составлено таким образом, чтобы дети проводили большую часть уроков в одном кабинете, проводится дезинфекция помещений и поверхностей, а на входе всем измеряют температуру.

В первые дни учебы из-за этого на входах собрались большие очереди из учеников.