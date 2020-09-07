В Краснодарском крае умерла пациентка с коронавирусом

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57 -летняя жительница Краснодара почувствовала себя плохо. Женщина жаловалась на высокую температуру тела и ярко выраженную общую слабость. Состояние ее быстро ухудшалось Поэтому жительницу краевого центра доставили в краснодарскую ГКБ №3 .

В стационаре провели тест на коронавирус, который показал наличие в организме пациентки опасной инфекции. Исследование на компьютерном томографе позволило врачам поставить диагноз «полисегментарная пневмония».

Медики применили все возможные в таких случаях способы терапии, но лечение не смогло спасти женщину.

С начала пандемии в регионе скончались 194 человека с подтвержденным коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.