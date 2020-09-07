На Кубани убрано более половины урожая подсолнечника

Фото Минсельхоза КК

В регионе завершена уборка уже более половины урожая подсолнечника.

Сельхозкультурой в текущем году засеяна площадь почти в 461 тыс. гектаров.

По данным регионального Минсельхоза, в уборке урожая задействовано более 1200 комбайнов.

Полным ходом продвигается и уборка других агрокультур.

– На сегодняшний день убрано 4,9% площадей риса, 14,7% – кукурузы на зерно, 32,5% – сахарной свеклы, 49% – сои, – отметили в Минсельхозе.

Кукуруза и подсолнечник крайне важны для экспорта региона. Так, зерно кукурузы направляется за рубеж в чистом виде, а подсолнечник – в качестве сырье для масложировой продукции.