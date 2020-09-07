В Краснодаре вскоре начнется строительство новой трамвайной линии

Фото мэрии Краснодара
В Краснодаре готовят конкурсную документацию для начала строительства новой трамвайной линии по улице Московской.
Она пройдет от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова.
Как рассказала Галина Шешина, Уже в ближайшие несколько дней будет выдано заключение экспертизы по строительству трамвайной линии в Музыкальный микрорайон.
— Планируем уже 10 сентября, как и было намечено, получить государственную экспертизу с положительным заключением. Ориентировочно планируем заключить контракт уже в конце октября с учетом конкурсных процедур, — сказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра Галина Шешина.
Сейчас также заканчивается и формирование земельных участков в зоне нового строительства и по передаче их в бессрочное пользование. Таких участков осталось сформировать всего три, вдобавок в пятнадцати уже имеющимся.
Важность проекта подчеркнул мэр Краснодара.
— Его очень ждут жители Музыкального микрорайона. Безусловно, там транспортная инфраструктура находится на уровне прошлого века. Для нас дело чести в этом году начать строительство трамвайной линии, а в следующем уже завершить. Нам ничто не помешает - только если метеорит не упадет,- отметил Евгений Первышов.