Две особо охраняемые природные территории созданы в Анапе

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Краевыми властями принято решение, которое поможет спасти уникальные объекты природы. Витязевскую и Бугазскую косу признают особо охраняемой территорией с целью не допустить их массовой застройки.

– С 2016 года в крае создано 11 совершенно новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Для нас важно сохранить их для страны, для последующих поколений. Я подписал постановление о создании двух из них – природного парка «Анапская пересыпь» и природного заказника «Анапский», – отметил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре.

Теперь в крае начали создаваться и ООПТ местного значения. Уже образовано 25 таких территорий, а в ближайшие 2 года появится еще 40.

– Все региональные и местные ООПТ должны быть закреплены в генпланах, нужно утвердить границы и закрепить режим особой охраны. Прошу взять этот вопрос на контроль, – подчеркнул губернатор.

Губернатор также поручил региональному департаменту по архитектуре и градостроительству удостовериться, чтобы все охраняемые природные зоны были закреплены в генпланах городов и районов края.