В краснодарской «Премьере» появился новый художественный руководитель

Фото КТО "Премьера"

Новым художественным руководителем и генеральным директором краснодарского КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова назначен Алексей Львов-Белов.

Он родился 20 июня 1963 года в Пензе. Окончил Высшее Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. После чего более 20 лет работал преподавателем в Пензенском училище культуры и искусств. Возглавлял эстрадный отдел, руководил различными музыкальными коллективами, в составе которых участвовал в российских и международных фестивалях и конкурсах.

В 2009 году Алексей Александрович стал художественным руководителем, а в 2010 – директором Пензенской областной филармонии. Тогда ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

С июля 2012 по 2014 год возглавлял Поволжское отделение Союза концертных организаций России.

В 2014 году был приглашён в Краснодарский музыкальный театр, где работал на должности директора, художественного руководителя. В 2016 году создал и возглавил службу маркетинга КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова.

-Алексей Александрович как педагог воспитал плеяду молодых талантливых музыкантов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

За большой вклад в развитие отечественной культуры, творческую работу и концертную деятельность награждён множеством почётных грамот, дипломов, благодарностей правительства Пензенской области, министерства культуры Краснодарского края,- сообщает пресс-служба КТО.