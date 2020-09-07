Энергетики обнаружили свыше 50 бесхозных электросетей

Фото: ПАО «Россети Кубань».

В ходе обследования электросетевого комплекса спр6ециалисты компании «Россети Кубань» обнаружили 53 объекта бесхозных сетей на территории Краснодара, Динского, Северского районов Кубани, а также Тахтамукайского района Республики Адыгея. В их числе девять трансформаторных подстанций и около 20 км воздушных ЛЭП низкого напряжения.

Как сообщили в компании, проблема эта острая и чревата серьезными последствиями. Зачастую бесхозные сети работают на пределе возможностей, при этом обслуживание и ремонт никто не производит.

Изношенные энергообъекты становятся причиной аварий, а также влдияют на снижение качества электроснабжения абонентов. Кроме того, такие сети способствуют потери электроэнергии.

- Бесхозяйные сети - это очень серьезная проблема, как для потребителей, так и для электросетевых компаний, - рассказал директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – В соответствии с действующим законодательством в рамках утвержденного тарифа мы не имеем право обслуживать имущество, которое нам не принадлежит, в том числе производить текущие, капитальные ремонты и оперативное управление. Это ставит под угрозу энергоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к бесхозным объектам.

Судьба брошенных энергообъектов будет решаться через судебные органы, которые и установят право собственности. Если собственник так и не будет найден, инженерная сеть получит статус бесхозяйной и будет передана в муниципальную собственность. Какая электросетевая компания будет обсуживать оборудование, определит новый собственник.

До тех пор аварийные ситуации будут разрешаться за счет муниципального бюджета.

Задать свои вопросы специалистам «Россети Кубань» можно по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).