В доме у жителя Геленджика полиция нашла 4 килограмма марихуаны

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Геленджику получили сообщение о том, что 41-летний местный житель незаконно хранит дома запрещенные вещества в большом количестве.

Полицейские нанесли визит к мужчине, в ходе которого сведения полностью подтвердились.

Дома у жителя курорта полицейские обнаружили четыре картонных коробки с марихуаной весом около 2 кг. В амбаре у дома оперативники нашли пакет с коноплей такого же веса.

Хозяин дома сказал, что хранил наркотики исключительно для себя. Сейчас мужчина находится под арестом.

- ОМВД России по городу Геленджику в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.