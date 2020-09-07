Машиностроители Кубани смогут продавать технику внутри региона со скидкой

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Машиностроители региона в 2020 году могут рассчитывать на поддержку из бюджета региона. Это позволит сельхозпредприятиям края приобретать технику на 10% дешевле обычного.

По условиям краевой программы поддержки, машиностроительные предприятия Кубани смогут продавать сельхозтехнику, станки, оборудование для пищеблоков, оборудование для элеваторов со скидкой в 1/10 стоимости. А краевой бюджет, в свою очередь, компенсирует эту скидку.

В программе на 2020 год на это заложено 80 млн рублей, такое же финансирование предусмотрено и в 2021 году..

- Первые участники программы филиал «МТЗ» в Краснодарском крае и «Кубаньжелдормаш» уже начали продавать со скидкой тракторы и почвообрабатывающую технику. По сниженной цене продает свое пищевое оборудование «Пищтех». Компании также возместят недополученную прибыль из бюджета края, – сообщил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

При этом машиностроители региона еще успеют подать заявку для участия в программе. Прием документов ведется до 1 ноября 2020 года.