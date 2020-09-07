Из-за выезда на встречную полосу на Кубани с начала 2020 года погибло 104 человека

Фото ОГИБДД по краю

ГИБДД на Кубани решила возобновить практику патрулирования дорог при помощи беспилотных летательных аппаратов. Дроны помогут засечь нарушителей — особенно во время попыток грубого нарушения ПДД при выезде на встречку.

Таких нарушений в регионе становится все больше.

- С начала текущего года на дорогах Краснодарского края произошло 363 аварии по причине выезда на полосу встречного движения, в них погибли 104 человека и 652 человека получили травмы,- сообщает ОГИБДД по краю.

В 2020 году на таких нарушителей составлено более 14 тысяч административных материалов.

В ГИБДД напомнили, что за выезд на встречную полосу законом предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав сроком до полугода или штраф в размере 5 тысяч рублей.