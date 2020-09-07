В Сочи выпала из окна 9 этажа 21-летняя девушка

Фото СК РФ

Трагедия произошла в девятиэтажке в Хостинском районе Сочи на улице Лысая Гора. Из окна верхнего этажа высотки выпала 21-летняя девушка. В результате полученных травм она умерла на месте.

СК по Хостинскому району Сочи начал доследственную проверку.

- В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает СУ СК по краю.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.