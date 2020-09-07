За неделю в Краснодаре снесли 13 незаконных строений

Фото мэрии Краснодара

В краевом центре продолжается работа по сносу незаконно возведенных сооружений.

Так, по данным городской мэрии, с 31 августа по 6 сентября в Краснодаре снесли 13 капитальных строений и демонтировали шесть самовольно размещённых временных конструкций. Власти города подтвердили свое намерение продолжать эту работу.

— Такие конструкции не только портят внешний облик города, но и зачастую мешают нормальному передвижению по тротуарам. Так быть, конечно, не должно, — сказал первый вице-мэр Виталий Косенко на совещании в администрации города.

Сносу подверглись, в основном, объекты торговли и недостроенные здания. Самыми крупными снесенными объектами стали незавершенные здания в Карасунском округе площадью 305 и 104 квадратных метра.