Под Краснодаром рухнул двухэтажный дом

Фото: скрин с видео

Двухэтажный дом и красного кирпича рухнул под Краснодаром, в станице Елизаветинской. Здание находилось на берегу реки Кубань и сложилось, словно карточный домик.

Видео, как от здания остается лишь куча кирпича, опубликовал Телеграм-канал «Типичный Краснодар».

Этот ролик видели и в администрации станицы Елизаветинской.

- В рухнувшем доме никто не находился последние полгода, - сообщили они «Краснодарским известиям». - Опасности для жизни не было. Само здание – это часть лодочного кооператива нашей станицы. Но по документам оно проходило как гараж.