В Краснодаре избраны новые составы краевого суда

Краснодарский краевой суд. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

В Краснодарском краевом суде избрали новые составы Совета судей, Квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии Краснодарского края. И ближайшие четыре года все эти «отделения» будут работать именно в таком составе.

35 человек вошли в состав Совета судей, 12 судей, 7 общественников и один представитель президента РФ теперь состоят в Квалификационной коллеги.

- В состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена вошли 10 судей и 3 представителя высших учебных заведений Кубани, - пояснила официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова. - А председателем Совета судей Краснодарского края стал Владимир Кисляк.

Председателем квалификационной коллегии выбрали Леонида Блинникова.