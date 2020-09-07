На Кубани запретили ездить по одному из мостов

Мост через Афипский коллектор на участке дороги в Северском районе находится в плачевном состоянии. И чтобы машины, проезжающие по нему, не рухнули, в крае ввели временное ограничение движения. Но не всех машин, а только тех, которые весят больше 40 тонн. То есть ездить грузовикам по мосту запрещено.

- Ограничение действует до даты принятия распорядительного акта о введении временного ограничения движения транспортных средств при проведении ремонта или реконструкции данного моста, - говорится в приказе министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

То есть пока мост не отремонтируют, ездить по нему нельзя большегрузам. А предупреждают об этом водителей установленные рядом дорожные знаки.

Однако когда транспортный переход приведут в порядок, не сообщается.