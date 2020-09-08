В Анапе с дюн вывезли 317 мешков мусора

Волонтеры почистили территорию в районе поселка Витязево. Фото: администрация Анапы

Волонтеры и экоактивисты приехали на дикий пляж рядом с анапским поселком Витязево, чтобы почистить его от мусора. Их не смутил даже дождь, который все это время лил.

- Главное, что мы навели порядок на дюнах, - говорят волонтеры.

В итоге с уникальных анапских дюн они вывезли 317 мешков всевозможного хлама, а это порядка 25 кубометров мусора.

- Больше всего было пластиковых бутылок и стекла, - пояснили в администрации Анапы, которая помогла активистам и вывозом мусора и предоставила инвентарь для уборки. - Огромное спасибо всем, кто принял участие в экологической акции и внес свой вклад в чистоту и сохранение нашего общего достояния.