В Анапе заработал новый передвижной ФАП

Фото: администрация Анапы

Фельдшерско-акушерский пункт приехал в Анапу и побывает в 30 населенных пунктах курорта. Там, где нет медучреждений.

- Комплекс выполнен на базе цифровой платформы GAZ connect и оснащен всем необходимым оборудованием, - пояснили в администрации Анапы. – ФАП приехал к нам в рамках национального проекта «Здравоохранение», и его получила городская больница.

Сам мобильный пункт позволяет на ранней стадии выявлять сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, онкологию, хронические заболевания органов дыхания.