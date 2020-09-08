За неделю в центре Краснодара нашли 11 незаконных врезок в ливневку

Фото: администрация Краснодара

Жители Краснодара обеспокоены тем, что в реку Кубани стекает мутная жижа. Хотя как оказалось, сами горожане к этому и причастны. Только за неделю в центре краевой столицы нашли 11 незаконных врезок в ливневку То есть люди подключаются втихую к коммуникациям и потом все нечистоты из их жилья текут в реку.

- Многим людям проще решать свои бытовые проблемы за счет врезки фекальной канализации в городскую ливневку. Но река Кубань — достояние всего края. Мы работаем над решением этой проблемы, но медлить здесь нельзя, - сказал на совещании в мэрии первый замглавы Краснодара Виталий Косенко.

Межведомственная комиссия по выявлению и ликвидации незаконных подключений к ливневкам работает в Краснодаре уже давно. Так уже обследовано 2825 адресов, и было выявлено 98 незаконных подключений к ливневой канализации.

- А с 30 августа по 4 сентября нашли 11 незаконных подключений по 10 адресам, - пояснили в мэрии Краснодара. - Всем выданы предписания об устранении нарушений. Если люди и дальше продолжат пользоваться городскими ливневками, как канализацией, врезки будут заделывать специалисты администрации города и тогда все нечистоты потекут обратно в дома нарушителей.

Кстати, четыре незаконные врезки обнаружили в районе улиц Красной и Мира.