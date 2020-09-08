В Краснодаре в 2021 году отремонтируют четыре дороги

Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре в 2021 году отремонтируют 0,2 км дороги на улице Благоева от дома № 7 до пересечения с Мачуги. Приведут в порядок часть улицы Красной от Длинной до Советской - всего 2 км. Отремонтируют проезжую часть на Северной от Тургенева до Аэродромной. А еще марафет наведут на улице Рашпилевской от Советской до дома № 7.

- Параллельно будут строить и новые тротуары, протяжённостью более 7 км, - пояснили в мэрии Краснодара. - Тротуаров будет восемь. А вот деньги на ремонт проезжих частей выделены из краевого и городского бюджетов.

Таким образом, на ремонт дорог планируют потратить 236 млн руб.

Кстати, сейчас уже завершаются работы по ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской. А до конца 2020 года в городе начнут ремонтировать еще 9 объектов дорожной сети.