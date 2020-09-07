На Кубани нарушителей правил дорожного движения снова ищут с беспилотников

Фото: ГИБДД Краснодарского края

- В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий по причине выезда на полосу встречного движения, мы возобновили слежение за порядком на дорогах с помощью беспилотников, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого ГИБДД.

Сотрудники ДПС дежурят на дорогах Кубани вместе с авиаотрядом Росгвардии, они запускают в небо беспилотники и следят за тем, что происходит на трассах. Причем с помощью летательного аппарата нашли и лишили прав более 14 000 нарушителей. Это данные за весь 2020 год.

- Всего же с начала года на дорогах Краснодарского края произошло 363 аварии по причине выезда на полосу встречного движения, в них погибли 104 человека и 652 человека получили травмы, - приводят печальную статистику в ГИБДД.