Спрос на недвижимость в Сочи выше, чем в турецкой Анталье

Спрос на недвижимость в Сочи заметно вырос Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи все больше людей мечтают купить квартиру. Среднее число заявок на покупку недвижимости на курорте с начала года выросло на 19,78% .

- В Сочи на данный момент предлагается 11,2 тыс. объектов, стоимостью до 5 млн рублей. Наиболее доступная квартира продается за 750 тыс. рублей, - пояснили эксперты портала Turk.Estate. - За эту сумму продают студию в 13 квадратных метров, которая еще и в ремонте нуждается.

Причем эксперты говорят, что спрос на недвижимость в Сочи в этом году гораздо выше, чем в турецкой Анталье. Эксперты связывают это с пандемией COVID-19 с закрытием границ.