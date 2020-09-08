В Краснодаре принимают заявки на конкурс для управленцев

Фото: krd.ru

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!» можно подать до 30 сентября. В проекте примут участие управленцы до 55 лет с высшим образованием и опытом работы от года.

- Конкурс – это своеобразный отбор и формирование кадрового резерва, а также создание эффективной образовательной и тренировочной площадки по обмену опытом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участники должны пройти четыре этапа конкурса. На первом – необходимо в видеоформате рассказать причину своего участия. На втором – пройти интеллектуальный тест на умение решать управленческие задачи. На третьем этапе выберут сотню финалистов, которые войдут в резерв управленческих кадров Краснодарского края.

Лауреатов и победителей проекта ждут личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, стажировки в крупнейших частных и государственных организациях Кубани.