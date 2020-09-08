Житель Краснодара взяткой хотел откупиться от алиментов

Фото пресс-службы краевого УФССП

Житель краевого центра несколько месяцев не платил алименты. Мужчина накопил почти полмиллиона рублей долга на содержание своего малолетнего ребенка. К взысканию подключились приставы.

- Представители закона начали собирать информацию об имущественном положении должника. Выявили в собственности автомобиль «Фольксваген Поло» и арестовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Но горе-отец не захотел отдавать машину в счет погашения алиментов. Мужчина пошел к приставу со взяткой. Он предложил должностному лицу 20 тысяч рублей за снятие ареста. Но получил уголовное дело.

Если в ближайшее время житель Краснодара не погасит долг, авто уйдет с молотка. А уголовное преследование продолжится во всяком случае.