На Кубани проверяли машины на наличие детских автокресел

Фото отдела пропаганды БДД

Для профилактики детского травматизма в Краснодарском крае еженедельно проводятся рейды на дорогах. Автоинспекторы обращают внимание на машины возле образовательных организаций.

- Проверка требований правил перевозки детей в транспортном средстве проводится рамках акции «Автокресло-детям!». Главная цель мероприятия – привлечь внимание родителей к проблеме травматизма детей. Иногда родители-водители подвергают своих детей опасности, перевозя их без использования специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На дорогах водителям вручили листовки-обращения о целесообразности применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автомобиле. А маленьким пассажирам раздавали световозвращающие элементы.