На берегу реки Кубань до смерти избили мужчину

Расследование продолжается

2 сентября на берегу реки Кубань на стороне Адыгеи прохожие заметили окровавленного мужчину. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Пострадавшего увезли в реанимацию. Но несмотря на старания медиков, спасти его не удалось.

- Избитого мужчину нашли в районе поселка Перекатный Тахтамукайского района. Личность гражданина, совершившего преступление, установлена. Он доставлен в отдел. Рассматривается вопрос о заключении под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» исполняющий обязанности руководителя следственного отдела Дмитрий Жеребцов.

В настоящее время ведется следствие, выяснятся все причины и обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.