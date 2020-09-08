В Музыкальном микрорайоне Краснодара обустроят два подземных перехода

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В Краснодаре наметили планы по развитию Музыкального микрорайона на ближайшие два года. Здесь продолжится создание сети нормативных дорог, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Уже завершено проектирование трамвайной линии по улице Московской. Её начнут строить уже в этом году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В районе кольца по улице Петра Метальникова приступили к созданию новой зелёной зоны. Новая аллея будет готова к началу следующего года.

Из запланированного на будущий год – обустройство двух подземных переходов. Вместе с трамвайной веткой создадут еще восемь посадочных площадок и диспетчерский пункт.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в краевом центре также наметили планы по развитию Комсомольского микрорайона на ближайшие два года. Здесь продолжат ремонт дорог, возведение социальных объектов, в том числе благоустроят Городской сад «Карасунский».