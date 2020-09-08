На Кубани у владельца катамарана, на котором погибли люди, нашли более двух тысяч нарушений

Расследование продолжается Фото: Артём ГНАТЕНКО

27 июля в Туапсинском районе перевернулся прогулочный катамаран «Атолл» с 55 пассажирами, который был рассчитан на 12 пассажиров. В результате ЧП погибли два человека. После трагедии организовали проверки.

- У капитана судна не было лицензии по перевозкам внутренним водным транспортом, зафиксированы факты отсутствия лицензий, документов о техническом состоянии судна, нарушения норм вместимости количества пассажиров, также не были исполнены обязательства перевозчиков по страхованию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южной транспортной прокуратуре.

Сотрудниками ведомства было выявлено 2 282 факта нарушения законов.

- Результаты проверок свидетельствуют о безответственном отношении отдельных владельцев и арендаторов плавсредств, ради обогащения пренебрегающих мерами безопасности пассажиров, - прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.