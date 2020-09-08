«Орленок» встретил юных хранителей леса

Фото: ВДЦ

«Лесной подрост» собрал в Центре 200 ребят в возрасте 11-16 лет из Краснодарского края и Республики Адыгея. Это победители и призеры профильных конкурсов и региональных слётов школьных лесничеств, юные знатоки природы, отобранные по итогам Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», а также активные участники экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

«Лесные угодья России богаты бесценными природными ресурсами, без которых невозможно представить нашу жизнь. Но крайне важно беречь окружающую среду и чутко заботиться о ней: используя дары природы, мы не имеем права ей вредить. Лес - это особый мир со своими законами и правилами. Их и будут изучать орлята на профильной смене. Школьники углубят свои знания в области экологии и лесоводства и получат колоссальный заряд позитивной энергии, на которую так щедра наша прекрасная природа, когда к ней относятся с уважением», - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Под руководством опытных специалистов ребята примут участие в игровой модели экологической экспедиции: познакомятся с лесными профессиями и особо охраняемыми природными территориями, исследуют зелёные насаждения «Орлёнка» и создадут собственные экологические маршруты для проведения экскурсии.

В программе смены туристская тропа «В команде с друзьями», фотокросс «Природа «Орлёнка», «Эко-дефиле», цикл профильных лекций и увлекательных игр.

Торжественное открытие программы пройдёт 10 сентября, а завершится «Тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной подрост» 27 сентября 2020 года.

Организаторы программы: Федеральное агентство лесного хозяйства, ВДЦ «Орлёнок».