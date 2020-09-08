Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 8 сентября увеличилось на 92

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 8 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случая заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 86 лет.

- В Краснодаре заболело 40 человек, в Сочи – восемь. По шесть инфицированных выявлено в Кущевском и Выселковском районах. По четыре пациента получили положительные результаты на коронавирус в Славянском и Павловском муниципалитетах, по три – в Горячем Ключе, Апшеронском и Новопокровском районах. По два заболевших зафиксировано в Новороссийске, Темрюкском и Тихорецком районах. По одному - в Крымском, Калининском, Курганинском, Брюховецком, Красноармейском, Лабинском, Северском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 36 больных, еще пять – на ЭКМО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев прокомментировал слухи о новом карантине с 20 сентября. Губернатор Кубани анонсировал очередное послабление действующих ограничений.