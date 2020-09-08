Жители Тимашевска просят отремонтировать железнодорожный переезд

В Тимашевске местные жители жалуются на многокилометровые пробки в городе. Заторы собираются возле аварийных железнодорожных переездов.

- Из-за переезда многие опаздывают на работу, задерживаются автомобили скорой помощи, создаются транспортные коллапсы, - говорят жители города.

Ситуация усугубляется тем, что из-за плохого состояния переезда транзитный грузовой транспорт, направляющийся в порты Краснодарского края, вынужден проезжать через него медленно. В пробках на этом участке можно простоять около двух часов.

Сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко обещал помочь местным жителям и попросил РЖД отремонтировать переезд.