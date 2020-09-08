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Общество

Какие задачи буду решать «Новые Люди» в Краснодаре ?

В рамках акции «Я желаю Краснодару…» волонтеры партии «Новые Люди» собрали более 30 000 пожеланий краснодарцев
Иван Егоров
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Фото предоставлено партией «Новые люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Люди охотно делились своими мыслями и проблемами. Значит, в городе есть запрос на реальные изменения. Каждый житель кубанской столицы в преддверии Дня рождения Краснодара мог оставить пожелание родному городу через социальные сети или у активистов. Таким образом, программа «Новых Людей», работать по которой команда молодой партии планирует в Краснодаре, составлена на основе мнения горожан.

Итак, какие задачи ставят перед собой «Новые Люди» в Краснодаре.

Программа #ЛюдиВажнее :

Инфраструктура — СРАЗУ при застройке

Необходимо отказаться от точечной застройки города. Застройщики должны предусматривать возведение социальной инфраструктуры при строительстве новых районов.

Медицина на Кубани — без очередей и поборов

Создание условий для привлечения узких медицинских специалистов повсеместно в городские больницы и поликлиники

Краснодарским школам — обучение в одну смену

Невозможно наладить качественное обучение, когда в классе 40 человек, или, когда первоклассник идет на первый урок только к вечеру. Строительство новых школ и переоборудование городских зданий под школьные нужды – первоочередные задачи.

Зеленые кроны – легкие города

Сохранять и приумножать городские парки и скверы. Общественный совет граждан – на защиту от незаконной вырубки и некачественной обрезки деревьев.

Дороги. Развязки. Парковки

Бюджет города позволяет сделать удобные транспортные развязки и реконструировать имеющиеся. Перехватывающие парковки разгрузят центр города от потока транспорта.

Общественный транспорт— во все районы города

Удаленные районы города должны быть обеспечены общественным транспортом.

Чистая Кубань – чистый город

Реки - для купания и ловли рыбы, а не для сброса нечистот. Срочное обновление канализационных сетей, полноценная расчистка ливневок города и обустройство новых сливных систем.

Совсем скоро горожане будут выбирать Новую Городскую думу Краснодара. И мнение жителей определит – каким будет город ближайшие пять лет. Как говорят эксперты, запрос на обновление в обществе давно назрел. Дело за малым — сделать первый шаг.

Партия «Новые Люди» впервые примет участие в голосовании. При этом новой партии удалось заручится поддержкой десятков тысяч краснодарцев. Они сначала поставили подписи для выдвижения и регистрации партии для участия на выборах. А теперь приняли участие в подготовке программы #ЛюдиВажнее.

Напомним, выборы депутатов в городскую Думу состоятся 13 сентября 2020 года.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»