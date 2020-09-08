На Кубани жертвами аварии стали четыре человека

Фото отдела пропаганды БДД

8 сентября около 10 часов утра произошла авария в Брюховецком районе в районе 75-километра автодороги «Краснодар – Ейск». По предварительным данным, водитель на «Шевроле Ланос» выехал на встречку и влетел в КамАЗ. Все люди в легковушке погибли на месте.

- После столкновения «Шевроле» и большегрузного автомобиля с полуприцепом водитель иномарки и трое его пассажиров скончались от полученных травм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД Краснодарского края призывают водителей не выезжать на полосу встречного движения и управление в утомленном состоянии.

Стоит отметить, что вчера на дорогах края произошло 17 аварий, из низ четыре по причине выезда на встречку.