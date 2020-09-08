Энергетики подключили к электросетям первую в Адыгее солнечную электростанцию

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО) подключили к сетевой инфраструктуре компании солнечный генератор.

Первая в регионе солнечная электростанция мощностью 4 МВт расположена в пригороде Майкопа. Создание альтернативных источников питания стало уже мировым трендом. Не осталась в стороне и Республика Адыгея – появление крупного солнечного генератора имеет стратегическое значение для экономики региона.

Для технологического подключения объекта к электросетям, энергетикам пришлось построить воздушную линию электропередачи. Кроме того, специалисты «Россети Кубань» смонтировали наружное распределительное устройство на подстанции «Ханская» в пригороде Майкопа.

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Напомним, первый объект солнечной генерации в Адыгее был создан Группой компаний «Хевел». Соглашение на реализацию инвестпроекта в области развития «зеленой» энергетики было на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. Тогда Кабинет министров Республики Адыгея и инвестор приняли решение совместно возводить объекты в рамках развития «зеленой» энергетики.

Строительство первой очереди инвестпроекта началось в ноябре 2019 года и завершилось в июне 2020 года.

Сейчас инвесторы приступили к реализации второй очереди инвестиционного преокта – строительству солнечной электростанции мощностью 4,9 МВт в Шовгеновском районе. Для технологического подключения объекта солнечной генерации к электросетям энергетики Адыгейского филиала планируют построить воздушную линию электропередачи. Кроме того, специалистам необходимо провести техническое перевооружение подстанции «Шовгеновская».

Сдать в эксплуатацию вторую очередь инвестпроекта планируют уже в конце текущего года.

- Для присоединения возобновляемого источника электроэнергии в пригороде Майкопа к электросетям компании энергетики старались в кратчайшие сроки выполнить необходимые технические мероприятия. Учитывая важность реализуемого инвестпроекта для экономики региона, такие же меры будут предприняты и для второй электростанции, - сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.