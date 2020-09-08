Турпутевки на Кубани подешевели практически в четыре раза

Обезличенный анализ данных держателей банковских карт МТС Банка показал, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел до 3,8 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы кубанцев на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

Отдыхать стали больше, но дешевле

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось в 2,1 раза год к году, а в августе – на 10%. При этом значительно уменьшился средний чек – в 3,8 раза в июле и на 28% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 73% и 26% в августе, а средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 22% в июле и на 19% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Количество транзакций по железнодорожным билетам в июле больше прошлого года всего на 4%, а в августе меньше – на 24%. По авиабилетам в июле также произошло снижение на 34%, а в августе на 30%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +1% в июле и +8% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал удешевление – на 34% в июле и на 4% в августе год к году. Такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.

Часть жителей края отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички на 19% в июле и на 4% в августе.

Из-за недоступности отдыха за границей количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился – в 3,1 раза.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Краснодарском крае. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.