В центре Краснодара ограничат движение

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Движение в центре краевой столицы перекроют 11 сентября. Здесь намечается церемония награждения, посвящённая подведению итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, которая проводится на краевом уровне.

- Движение транспорта будет ограничено по улице Гоголя от Красноармейской до Красной с шести часов утра. С вечера 10 сентября на этом участке освободят дорогу от транспорта. Здесь будет организована стоянка для участников и гостей мероприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В центре Краснодара во время мероприятия будут дежурить сотрудники полиции. Для безопасности дорожного движения на Гоголя установят временные дорожные знаки и ограждения. Полностью откроют движение здесь после окончания церемонии. Водителей просят искать альтернативные пути.