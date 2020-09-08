В Динском районе в ДТП пострадала пассажирка

Фото отдела пропаганды БДД

Накануне вечером случилось ДТП в районе 1-километра автодороги «Динская – Пластуновская». По предварительным данным, 36-летний водитель на «Хендай Гетц» на большой скорости выехал на встречку и влетел в «Киа Соул». В результате аварии один человек пострадал.

- В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля «Хендай», она с травмами была доставлена в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани жертвами аварии стали четыре человека. На трассе столкнулись легковая иномарка и КамАЗ, на месте ДТП работают полицейские.