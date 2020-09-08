Губернатор Кубани проинспектировал ход реконструкции дороги «Краснодар-Ейск»

Фото администрации КК

Участок в 22 километра трассы Краснодар-Ейск, который сейчас реконструируется, призван стать альтернативой платному участку трассы М4-Дон. Работы начались в конце прошлого года, сейчас уже выполнено около трети ремонта.

Жители региона давно просили власти о ремонте дороги. Трасса явно перегружена, особенно летом, когда трафик превышает установленные нормы примерно втрое.

Из краевого дорожного фонда на проведение работ выделено 11 миллиардов рублей. По их окончании отремонтированному участку будет присвоена первая дорожная категория.

–. Объем краевого дорожного фонда сейчас превышает 33 млрд рублей, и эти деньги трансформируются в качественные, современные, безопасные дороги, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе посещения места работ.

На участке от станицы Медведовской Тимашевского района до Динского района движение теперь будет идти по 4 полосам, здесь появятся развязки, площадка для отдыха, пункт весового контроля.

На втором этапе обновят 12 км дороги в Динском районе – от границы с Тимашевским районом до станицы Новотитаровской.