Ресторан в Сочи заплатит штраф за проведение концерта Моргенштерна во время карантина

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В конце июля 2020 года в одном из ресторанов Адлерского района Сочи прошел концерт известного рэпера Моргенштерна, собравшего в заведении сотни поклонников.

Это произошло несмотря на действовавшие на тот момент в крае карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса.

В результате полиция провела проверку и составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе. Теперь директор ресторана и компания-владелец подвергнуты судебным санкциям.

- Адлерским районным судом г. Сочи рассмотрены материал об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Церус» о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного нарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей,- сообщает пресс-служба краевого суда.

Наказан и лично директор ресторана. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.