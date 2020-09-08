Краевая клиническая больница в Краснодаре получила новый аппарат КТ

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Во время пандемии COVID 19 на базе стационара работает инфекционный госпиталь. Каждый год в больнице проводится более 100 тысяч исследований.

Современный, 64-срезовый компьютерный томограф почти за 40 миллионов рублей медики намерены применять в основном для диагностики различных видов пневмонии. Это сейчас один из наиболее эффективных способов выявления заболеваний в мире.

– КТ также позволяет проводить исследования головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников, аорты и легочной артерии, сердца и ряда других органов. Он помогает выявить травмы мозга и костей черепа, опухоли головного мозга, поражения сосудов, заболевания позвоночника на ранних стадиях, – отметили в региональном Минздраве.

Всего по госпрограмме «Развитие здравоохранения» в 2020 году в регионе приобретено 7 комплектов аппаратуры КТ за более чем 256 млн рублей.

Оборудование уже поставлено в инфекционные больницы Армавира, Сочи, Новороссийска и Краснодара