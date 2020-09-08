До конца 2020 года на Кубани примут Стратегию развития физкультуры и спорта

Фото администрации КК

Согласно готовящейся к принятию в конце 2020 года региональной стратегии развития физкультуры и спорта, уже через 10 лет около 70% жителей края должны будут иметь возможность регулярно проводить время за спортивными занятиями.

При этом в крае делают ставку не крупный инфраструктурные проекты, а прежде всего на доступность спортивных объектов для обычных людей.

– Наша цель – не мега-дворцы, исполины, как это строили в 2000-х годах. Конечно, дворцы тоже нужны, в них проводятся крупные спортивные мероприятия. Сегодня мы идем к людям, чтобы они могли заниматься спортом по месту жительства, – подчеркнул министр спорта региона Алексей Чернов.

По поручению губернатора в крае каждый год будут создаваться строиться не менее 10 малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности.

. В 2020 году такой комплекс появился в Павловском районе, в Новороссийске – в поселке Верхнебаканский, готовится к открытию ФОК в Приморско-Ахтарском районе. Еще 11 муниципальных образований подготовили проектную документацию на следующий год.

Кроме того, в регионе планируют ежегодно строить 20 открытых спортплощадок по месту жительства.