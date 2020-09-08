Эффективность работы краевых ГУПов стала темой первой планерки нового парламентского года

Фото: пресс-служба ЗСК

Спикер ЗСК заявил, что федеральным законодательством введено ограничение на создание на конкурентных рынках унитарных предприятий, а также на осуществление и изменение видов их деятельности. Соответствующие корректировки в региональный закон об управлении краевой госсобственностью кубанский парламент внес в апреле этого года.

«Государственные и муниципальные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года», - уточнил Юрий Бурлачко.

На сегодняшний день в крае осталось еще 18 ГУПов.

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко отметил, что мониторинг эффективности ГУПов депутатами ведется постоянно. При этом он подчеркнул - госрегистрация прав собственности Краснодарского края и хозяйственного ведения на все объекты недвижимости, включая земельные участки, находящиеся в пользовании предприятия, является обязательным условием для приватизации его имущественного комплекса.

В настоящее время по этим вопросам продолжает свою работу созданная по поручению спикера ЗСК специальная межведомственная группа. Ее участники, среди которых представители органов краевой исполнительной власти, уже встретились с руководством региональных Минсельхоза, Минэкономики, Минтруда и социального развития.

За последние 10 лет число государственных унитарных предприятий в Краснодарском крае сократилось в разы. При этом цифры, как отметил вице-спикер, не являются самоцелью. Главное - добиться эффективного использования госимущества, будь оно в форме ГУПов или других организационно-правовых формах.

«Осталось самое сложное по 18 ГУПам, которые у нас еще функционируют. На данном этапе необходимо объединить усилия, чтобы до конца этого года решить большую часть проблемных вопросов, а в 2021 году – полностью закончить работу», - заключил Юрий Бурлачко.